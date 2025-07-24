"Московский патруль": полицейские поймали мужчину, похитившего ценности из чужой квартиры

В подмосковном Дмитрове полицейские поймали мужчину, проникшего в чужую квартиру и похитившего из нее ценности. При изучении видео с камер наблюдения правоохранители установили личность подозреваемого. Часть украденного удалось изъять во время обыска жилища злоумышленника в Звенигороде.

По словам пострадавшего, кража произошла, пока он отдыхал на даче. О произошедшем ему рассказала соседка, которая заметила взломанную дверь на лестничной клетке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".