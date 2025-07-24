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24 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице возбудили первое уголовное дело о дропперстве

"Московский патруль": в столице возбудили первое уголовное дело о дропперстве

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В Москве возбудили первое в России уголовное дело в отношении дропперов, то есть людей, которые передают свой банковский счет мошенникам. Через них аферисты пропускают похищенные у граждан деньги, затем обналичивают их.

По версии правоохранителей, фигурантка дела открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя. В дальнейшем она использовала его для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. В итоге общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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