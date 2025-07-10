"Московский патруль": жители Подмосковья пожаловались на недобросовестного подрядчика

В редакцию телеканала Москва 24 обратились жители Подмосковья, которые несколько месяцев не могут заехать в свои дома. По их словам, они заплатили деньги за ремонтные работы подрядчику Михаилу Давтяну, однако результат не получили.

Например, супруги Гореловы в 2022 году решили привести в порядок фасад дома. По рекомендациям знакомых они обратились за помощью к Давтяну, который заранее за работу взял 1 700 000 рублей.

Как рассказала Ирина Горелова, подрядчик часто пропадал по разным причинам, из-за чего ремонт затянулся на несколько месяцев. Затем он вовсе перестал выходить на связь.

Подробнее – в программе "Московский патруль".