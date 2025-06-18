"Московский патруль": проверка проведена по факту присвоения жилья пенсионерки в Москве

Полиция провела проверку по заявлению пенсионерки, которую не пускали в собственную квартиру в Москве. Правоохранители заявили, что не обнаружили состава преступления в деле женщины, поэтому ей посоветовали обратиться в суд.

Людмила Ивановна всю жизнь проработала учителем, была директором школы. Более 20 лет назад она купила долю в квартире дома, расположенного на улице Трофимова. Однако к ней подселился некий Юрий Стяжкин и его родственники. После этого, по словам женщины, ее начали избивать. Кроме того, соседи запрещали ей выходить на кухню, а душ она принимала только по ночам. Подробнее – в программе "Московский патруль".

