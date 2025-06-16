"Московский патруль": перед судом в Москве предстанет мужчина, который напал на девушку

В ближайшее время перед судом в Москве предстанет мужчина, который напал на девушку, воспользовавшись перцовым баллончиком, ножом и пистолетом.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина с корзиной белых роз в руках зашел в кафе, где работала его девушка. Он хотел помириться, но та его не простила. Тогда злоумышленник разозлился и напал на возлюбленную. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

