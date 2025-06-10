"Московский патруль": суд вынес приговор убийце скейтера на западе столицы в 2024 году

Столичный суд признал Андрея Демина виновным в убийстве профессионального скейтбордиста Константина Балишанского. Мужчина приговорен к 24 годам лишения свободы.

Преступление произошло на западе города в июне 2024 года. Демин подкараулил Балишанского около одного из домов и, вооружившись самодельным оружием, открыл по нему огонь. После убийства злоумышленник попытался скрыться. Когда его обнаружили полицейские, он начал стрелять и по ним, однако ответным огнем был ранен.

В Следственном комитете заявили, что основная версия убийства – конфликт из-за ревности. Подробнее – в программе "Московский патруль".