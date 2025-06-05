"Московский патруль": задержан вероятный распространитель наркотиков с помощью телевизоров

Силовики в Москве задержали вероятного дилера, который занимался распространением наркотиков при помощи телевизоров. Злоумышленник получал крупные партии, фасовал вещества и помещал их в различные бытовые приборы и технику, а после отправлял через курьерскую службу.

При обыске в квартире, где проживал задержанный, оперативники обнаружили еще четыре пакета с содержимым общим весом больше четырех килограммов. В ванной комнате полицейские изъяли фрагменты упаковки и вещество, которое было направлено на экспертизу.

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