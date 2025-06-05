Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержан вероятный распространитель наркотиков с помощью телевизоров

"Московский патруль": задержан вероятный распространитель наркотиков с помощью телевизоров

"Московский патруль": пассажир избил прохожего на станции метро "Парк культуры"

Несколько пляжей в Анапе признаны опасной зоной

Новости регионов: в Красноярском крае произошел пожар в виде огненного кольца

Новости регионов: девять пожаров зафиксировали в Бурятии 5 июня

Фура слетела с дороги на Новорязанском шоссе в Подмосковье

Движение поездов под Воронежем восстановили после повреждения путей

В Жулебине у дома № 16 прорвало трубопровод

Авиация подключилась к тушению лесных пожаров в Хабаровском крае

Официант разбил чужой спорткар на Рублевке и согласился инсценировать угон

Силовики в Москве задержали вероятного дилера, который занимался распространением наркотиков при помощи телевизоров. Злоумышленник получал крупные партии, фасовал вещества и помещал их в различные бытовые приборы и технику, а после отправлял через курьерскую службу.

При обыске в квартире, где проживал задержанный, оперативники обнаружили еще четыре пакета с содержимым общим весом больше четырех килограммов. В ванной комнате полицейские изъяли фрагменты упаковки и вещество, которое было направлено на экспертизу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика