"Московский патруль": в шестиклассника несколько раз выстрелили в столице

В столичном районе Ново-Переделкино в шестиклассника выстрелили несколько раз. Одна из пуль попала в шею и повредила артерию, школьника экстренно прооперировали. В настоящий момент ребенок уже может самостоятельно пить воду, однако есть пока не в состоянии. Ему предстоит долгое восстановление.

Предварительно, нападение произошло с применением пневматического пистолета. Однако оружие такой мощности приобретается любым совершеннолетним гражданином по предъявлению паспорта. При этом стрелявшие не были совершеннолетними. Откуда у них оружие – выясняют полицейские.

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