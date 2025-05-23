"Московский патруль": в Москве задержали водителя за незаконное хранение оружия

В Москве задержали водителя, возившего с собой запрещенное в гражданском обороте оружие. Сотрудники ГАИ остановили его для обычной проверки документов, но из-за странного поведения мужчины вызвали на место следственно-оперативную группу.



Позже экспертиза показала, что владелец пистолета переделал его из травматического в огнестрельный, а такое оружие имеют право носить только военные и силовики. Подробнее – в программе "Московский патруль".