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23 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали водителя за незаконное хранение оружия

"Московский патруль": в Москве задержали водителя за незаконное хранение оружия

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В Москве задержали водителя, возившего с собой запрещенное в гражданском обороте оружие. Сотрудники ГАИ остановили его для обычной проверки документов, но из-за странного поведения мужчины вызвали на место следственно-оперативную группу.

Позже экспертиза показала, что владелец пистолета переделал его из травматического в огнестрельный, а такое оружие имеют право носить только военные и силовики. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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