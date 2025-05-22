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22 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в суде началось рассмотрение дела блогера Гаджи Гаджиева

"Московский патруль": в суде началось рассмотрение дела блогера Гаджи Гаджиева

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Фанатки Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за несостоявшиеся концерты

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"Московский патруль": суд вынес приговор женщинам, которые обманывали своих ухажеров

Суд начал рассматривать дело блогера Гаджи Гаджиева, который осенью прошлого года сбил женщину с коляской во время нелегального дрифта.

Кроме того, автоблогеру продлили меру пресечения. Изначально адвокат просил, чтобы Гаджиева отпустили под подписку о невыезде либо назначили запрет определенных действий. Однако суд счет целесообразным оставить подсудимого под домашним арестом еще на три месяца.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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