22 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в суде началось рассмотрение дела блогера Гаджи Гаджиева
Суд начал рассматривать дело блогера Гаджи Гаджиева, который осенью прошлого года сбил женщину с коляской во время нелегального дрифта.
Кроме того, автоблогеру продлили меру пресечения. Изначально адвокат просил, чтобы Гаджиева отпустили под подписку о невыезде либо назначили запрет определенных действий. Однако суд счет целесообразным оставить подсудимого под домашним арестом еще на три месяца.
Подробнее – в программе "Московский патруль".