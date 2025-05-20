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20 мая, 21:30

Общество

"Московский патруль": мошенники активизировались в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

"Московский патруль": мошенники активизировались в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

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Перед ЕГЭ и ОГЭ активизировались мошенники. Они предлагают школьникам купить якобы правильные ответы на тесты.

Например, на одном из сайтов злоумышленники заманивают жертв хорошими отзывами и гарантиями. За ключи к вариантам по одному предмету просят 1 800 рублей.

Однако в столичной прокуратуре предупредили, что у тех, кто планирует списать, могут украсть все деньги с карты. Аферисты используют фишинговые сайты, чтобы получить личные данные пользователей и украсть их сбережения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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