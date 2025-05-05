"Московский патруль": водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции

Столичные водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции в Строгине. В условиях нулевой видимости они должны были выполнить несколько упражнений, в том числе показать свои умения ориентироваться на глубине.

Такие испытания водолазы проходят каждый год. При этом в ходе экзаменов поверяют не только практические навыки, но и теорию: от законов физики до устройства городской подводной инфраструктуры.

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