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05 мая, 21:35

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"Московский патруль": водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции

"Московский патруль": водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции

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Столичные водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции в Строгине. В условиях нулевой видимости они должны были выполнить несколько упражнений, в том числе показать свои умения ориентироваться на глубине.

Такие испытания водолазы проходят каждый год. При этом в ходе экзаменов поверяют не только практические навыки, но и теорию: от законов физики до устройства городской подводной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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