05 мая, 21:35Город
"Московский патруль": водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции
Столичные водолазы сдали экзамены на поисково-спасательной станции в Строгине. В условиях нулевой видимости они должны были выполнить несколько упражнений, в том числе показать свои умения ориентироваться на глубине.
Такие испытания водолазы проходят каждый год. При этом в ходе экзаменов поверяют не только практические навыки, но и теорию: от законов физики до устройства городской подводной инфраструктуры.
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