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29 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков

"Московский патруль": полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков

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Столичные полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков, которые он прятал в сейфе у себя дома.

Вещества он планировал сбывать через закладки. В результате следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ и частями 3 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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