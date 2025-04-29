"Московский патруль": полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков

Столичные полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков, которые он прятал в сейфе у себя дома.

Вещества он планировал сбывать через закладки. В результате следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ и частями 3 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

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