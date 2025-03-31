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31 марта, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": правила замены водительских прав изменятся с 1 апреля

"Московский патруль": правила замены водительских прав изменятся с 1 апреля

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Правила замены водительских прав изменятся с 1 апреля. Автоматически продлить их не получится. Теперь для замены нужно будет получить медсправку и оплатить госпошлину, а после подать заявление на замену документа.

Изменения коснулись и иностранных водителей: за езду по российским трассам с национальными водительскими удостоверениями они обязаны будут заплатить до 15 тысяч рублей. При этом использование таких прав станет нарушением для тех, кто получил российский вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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