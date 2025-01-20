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Новости

20 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ребенка

"Московский патруль": глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ребенка

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в эфире телеканала Москва 24 вышел сюжет о мальчике, которого во время тренировки в одной из спортивных секций города ударил наставник.

Ребенок получил травму уха, в результате которой у него начались со слухом. При этом сам тренер после возбуждения дела начал уговаривать семью пострадавшего решить проблему мирно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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