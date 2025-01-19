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19 января, 12:58

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МВД: празднование Крещения в России проходит без происшествий

В МВД заявили, что празднование Крещения в России проходит без происшествий

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники МВД не допустили нарушений общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию Крещения, рассказала в беседе с ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, за порядком во время богослужений и купаний следили 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, на дежурстве находились военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

Москвичи могут окунуться на 42 специально обустроенных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан до 18:00 19 января.

Специалисты заранее провели большую подготовительную работу: водолазы и спасатели обследовали места купаний и обустроили к ним удобные подходы. Также была организована вся необходимая инфраструктура, включая пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

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