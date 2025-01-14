"Московский патруль": несколько человек пострадали после процедуры Brow Flash

Количество пострадавших от реконструкции бровей с помощью искусственных волос резко увеличилось в последнее время. В результате вместо соболиных бровей девушки получают воспаленную кожу и гнойные раны.

Процедура Brow Flash пришла в Россию всего полгода назад, но уже стремительно захватывает индустрию красоты. Однако новая методика вызвала большие опасения у общественников, к которым стали обращаться за помощью пострадавшие. Подробнее – в программе "Московский патруль".

