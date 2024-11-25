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25 ноября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейды среди курьеров на СИМ в Москве

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейды среди курьеров на СИМ в Москве

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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды среди курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Один из доставщиков привлек внимание сотрудников ГИБДД тем, что во время движения по проезжей части надел капюшон и убрал одну руку с руля электровелосипеда, что является грубым нарушением. Комментировать свои действия курьер не стал, а при виде камеры занервничал. В результате ему выписали штраф.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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транспортгородвидеоВлада Егорова
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