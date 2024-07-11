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11 июля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": Московский авиацентр продемонстрировал навыки по тушению пожаров

"Безопасный город": Московский авиацентр продемонстрировал навыки по тушению пожаров

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Лето – один из самых активных периодов работы московских пожарных на вертолетах. В знойные дни вероятность возгорания на природных территориях и в городской застройке возрастает, а значит, и специалисты работают в усиленном режиме, регулярно отслеживая обстановку в мегаполисе с высоты птичьего полета.

Что чаще всего становится причиной пожаров летом и как с ними борются специалисты Московского авиационного центра? Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьпожарвидеоВлада Егорова
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