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11 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии достигла 600 тыс гектаров

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии достигла 600 тыс гектаров

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Лесные пожары в Якутии охватили более 600 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка отмечается на юго-западе региона, в Олекминском районе, где бушуют более 30 пожаров. Борются с ними 550 человек. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через реку и приближается к селу. Масштаб разгула стихии виден на снимках из космоса.

Тем временем в Омской области одна из деревень оказалась отрезана от мира из-за моста, который просел и оказался под водой. В населенном пункте нет ни больницы, ни магазина, а чтобы добраться до ближайшей трассы, необходимо преодолеть несколько километров по бездорожью. При этом подтопленный мост признан аварийным и официально закрыт, вместо него построили новый. Однако из-за его удаленности люди по привычке пользуются старой и небезопасной переправой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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