"Безопасный город": в Москве задержали телефонного мошенника

В Москве задержали одного из участников телефонной мошеннической схемы. Злоумышленники звонили жертвам и от имени мобильного оператора заявляли, что для продления договора на оказание услуг пользователю якобы необходимо продиктовать код из СМС.

Затем пострадавшим приходило письмо с сообщением о взломе аккаунта на портале "Госуслуги", что не соответствовало действительности. К нему прилагался фиктивный номер службы поддержки. После звонка на него преступник представлялся сотрудником Центробанка и убеждал людей перевести свои сбережения на неизвестные счета якобы в целях сохранности.

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