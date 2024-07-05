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05 июля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали телефонного мошенника

"Безопасный город": в Москве задержали телефонного мошенника

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В Москве задержали одного из участников телефонной мошеннической схемы. Злоумышленники звонили жертвам и от имени мобильного оператора заявляли, что для продления договора на оказание услуг пользователю якобы необходимо продиктовать код из СМС.

Затем пострадавшим приходило письмо с сообщением о взломе аккаунта на портале "Госуслуги", что не соответствовало действительности. К нему прилагался фиктивный номер службы поддержки. После звонка на него преступник представлялся сотрудником Центробанка и убеждал людей перевести свои сбережения на неизвестные счета якобы в целях сохранности.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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