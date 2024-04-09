"Безопасный город": столичная полиция провела успешные операции по борьбе с наркотиками

Сразу несколько успешных спецопераций по борьбе с наркотиками провели столичные полицейские. В Москве арестованы молодые люди, которые рекламировали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

На пешеходной улице они припарковали фургон. На кузове было указано название магазина и QR-код, по которому можно перейти на сайт. Из колонок, установленных в авто, громко звучали зазывающие слоганы. Подробнее – в программе "Безопасный город".