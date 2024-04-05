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05 апреля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за кражу одежды и драгоценностей в Москве

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за кражу одежды и драгоценностей в Москве

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Столичные полицейские задержали 55-летнего ранее судимого мужчину за кражу одежды и драгоценностей из квартиры в районе Марфино.

По данным правоохранителей, мужчина проник в жилое помещение через окно, украл одежду и семейные драгоценности. Хозяев жилища в этот момент не было дома, однако они заметили преступника по установленным в квартире камерам видеонаблюдения и сообщили в полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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