05 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": полиция задержала мужчину за кражу одежды и драгоценностей в Москве
Столичные полицейские задержали 55-летнего ранее судимого мужчину за кражу одежды и драгоценностей из квартиры в районе Марфино.
По данным правоохранителей, мужчина проник в жилое помещение через окно, украл одежду и семейные драгоценности. Хозяев жилища в этот момент не было дома, однако они заметили преступника по установленным в квартире камерам видеонаблюдения и сообщили в полицию.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Подробнее – в программе "Безопасный город".