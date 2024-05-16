Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинском проспекте в районе дома 127, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда в связи с затруднением движения в сторону центра.



Ранее три человека пострадали из-за столкновения грузового и легкового автомобилей на улице Тарусской в Москве. Водитель машины Hyundai не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После чего автомобиль перевернулся.

До этого водитель грузовика "MAЗ" насмерть сбил мужчину на электровелосипеде на улице Ярцевской в Москве. Прокуратура ЗАО занялась выяснением обстоятельств ДТП и составлением процессуальных решений по происшествию.