16 мая, 13:37Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в Москве
По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Дептранс посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда в связи с затруднением движения в сторону центра.
До этого водитель грузовика "MAЗ" насмерть сбил мужчину на электровелосипеде на улице Ярцевской в Москве. Прокуратура ЗАО занялась выяснением обстоятельств ДТП и составлением процессуальных решений по происшествию.