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16 мая, 13:37

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинском проспекте в районе дома 127, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда в связи с затруднением движения в сторону центра.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Ранее три человека пострадали из-за столкновения грузового и легкового автомобилей на улице Тарусской в Москве. Водитель машины Hyundai не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После чего автомобиль перевернулся.

До этого водитель грузовика "MAЗ" насмерть сбил мужчину на электровелосипеде на улице Ярцевской в Москве. Прокуратура ЗАО занялась выяснением обстоятельств ДТП и составлением процессуальных решений по происшествию.

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