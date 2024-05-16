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16 мая, 14:06

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Markiza: стрелявший в Фицо якобы не планировал его убивать

Стрелявший в Фицо якобы не планировал его убивать

Фото: ТАСС/AP/Radovan Stoklasa

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо заявил, что якобы он не хотел убивать политика, а планировал ему лишь навредить. Об этом сообщает словацкий телеканал Markiza.

Стрелявший рассказал полиции, что покушение спланировал за несколько дней, указано в материале.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова. В момент, когда премьер вышел на улицу, прогремело несколько взрывов, после чего он упал на землю.

В больнице Фицо провели операцию, чтобы остановить кровоизлияние в брюшной полости. Сейчас его ожидает новое хирургическое вмешательство – на тазобедренном суставе.

Предполагаемым преступником оказался 71-летний Юрай Цинтула, которому уже предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства.

Новости мира: на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение

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