Фото: телеграм-канал Baza

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пакостью от бессилия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым с применением американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик рассказал, что когда американские ракеты попали на территорию Украины, то их стали сразу использовать, благодаря за этого президента США Джо Байдена. По словам депутата, Киеву не важно, попадут или не попадут снаряды в цель, главное – показать масштаб западной помощи. Депутат подчеркнул, что она действительно немалая, но результаты не превзошли ожидания.

Российская система ПВО отражает ракетные атаки на Крым, и даже если ВСУ смогут нанести какой-либо ущерб, то это никак не повлияет на продвижение ВС РФ в Харьковской области, заключил Белик.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ уничтожили пять американских ракет ATACMS, которые запустили ВСУ, над территорией Крыма. Попытка террористической атаки была пресечена 15 мая около 23:00.

До этого российские системы ПВО в ночь на 15 мая сбили 10 ракет ATACMS над Крымским полуостровом.