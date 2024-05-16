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16 мая, 13:52

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В МЧС заявили об обнаружении под Калининградом сразу 78 авиабомб времен войны

Под Калининградом впервые обнаружили сразу 78 авиабомб времен войны

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Неподалеку от Калининграда было обнаружено сразу 78 авиабомб времен войны, рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

Уточняется, что их нашли на песчаном карьере, который находится в поселке Ново-Каменском. Представители ведомства рассказали РИА Новости, что такое количество авиабомб одновременно было обнаружено впервые.

"Больше доставали только со дна моря при разминировании затопленной немецкой баржи времен войны", – отметили в пресс-службе МЧС.

К настоящему моменту все авиабомбы уничтожены специалистами Невского спасательного центра ведомства. Для этого боеприпасы были вывезены на специализированный полигон.

Ранее сообщалось, что специалисты Института археологии РАН обнаружили надгробные плиты разрушенного в 1930-х годах кладбища на территории Новодевичьего монастыря. Все они были изготовлены из белого известняка, украшены резьбой и принадлежали могилам священнослужителей и представителей высшей знати того периода.

Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

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