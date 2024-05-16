Каляник: жизнь премьера Словакии после нападения все еще под угрозой

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Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после нападения все еще под угрозой, сообщил глава Минобороны Роберт Каляник.

По его словам, состояние Фицо остается тяжелым, врачи делают все возможное для его стабилизации.

"Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые", – цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что покушение на убийство Фицо было спланировано заранее.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова. В момент, когда премьер вышел на улицу, прогремело несколько выстрелов, после чего он упал на землю. На вертолете его доставили в больницу.

Фицо провели операцию, чтобы остановить кровоизлияние в брюшной полости. Она длилась более пяти часов. Сейчас его ожидает новое хирургическое вмешательство – на тазобедренном суставе.

Предполагаемым преступником оказался 71-летний Юрай Цинтула, которому уже предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.

СМИ со ссылкой на ряд словацких министров пишут, что руководство кабмином Словакии могут временно возложить на главу Минобороны Каляника.

