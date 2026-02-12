"Мослекторий": Анастасия Сысоева – о зачатии ребенка

Как из одной клетки появляется целый организм? Когда наступает "золотой час" для женщины, чтобы она могла забеременеть? Какой путь для этого должен пройти сперматозоид?

Почему появляются близнецы и как улучшить качество половых клеток?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий в лечении бесплодия имени профессора Б. В. Леонова ФГБУ НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова МЗ РФ Анастасия Сысоева.