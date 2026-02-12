Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 01:00

Общество

"Мослекторий": Анастасия Сысоева – о зачатии ребенка

"Мослекторий": Анастасия Сысоева – о зачатии ребенка

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством"

"Деньги 24": треть покупателей новостроек в Москве рассчитывают на снижение цен

Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Циклон принесет в Москву потепление и снегопады

Новая волна обильных снегопадов накрыла Москву

"Специальный репортаж": Индия в Москве

"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон

"Новости дня": россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

"Деньги 24": исследование показало, что 36% покупателей новостроек ожидают снижения цен

Как из одной клетки появляется целый организм? Когда наступает "золотой час" для женщины, чтобы она могла забеременеть? Какой путь для этого должен пройти сперматозоид?

Почему появляются близнецы и как улучшить качество половых клеток?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий в лечении бесплодия имени профессора Б. В. Леонова ФГБУ НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова МЗ РФ Анастасия Сысоева.

Читайте также
Программа: Мослекторий
обществовидео

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика