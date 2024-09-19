"Техно": Huawei показала трифолд Mate XT

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира технологий.

Huawei показала трифолд Mate XT. Он получил внутренний экран на 10,2 дюйма, а его толщина в разложенном состоянии составила рекордные 3,6 миллиметра. В продаже он будет доступен с 20 сентября. Цена – от 256 700 рублей.

В свою очередь, японская корпорация Sony представила Playstation 5 Pro. Под капотом – более мощная видеокарта, улучшенная трассировка и ИИ-масштабирование. А вот вертикальную подставку придется покупать отдельно. В продажу приставка поступит 7 ноября, стоимость – от 700 долларов.

Тем временем компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с первой в истории частной исследовательской миссией Polaris Dawn. Капсула SpaceX с четырьмя частными лицами на борту отправляется в 5-дневную миссию, которая должна включать в себя первый выход в открытый космос полностью гражданского экипажа.

