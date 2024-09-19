Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 10:00

Происшествия

Новости мира: 20 человек погибли в результате второй волны взрывов гаджетов в Ливане

Новости мира: 20 человек погибли в результате второй волны взрывов гаджетов в Ливане

Новости регионов: силовики провели спецоперацию в Ярославской области

50 спасателей ночью тушили пожар на Маленковской улице в Москве

Пожар в жилом доме произошел в центре Москвы

Новости мира: тайфун "Бебинка" на Филиппинах унес жизни 20 человек

Пожар произошел в Большом Сергиевском переулке

Суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего адвоката Пашаева

Квартира загорелась в доме в Большом Сергиевском переулке

Новости мира: Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии

"Безопасный город": экс-адвоката Пашаева отправили в СИЗО на два месяца

В результате второй волны взрывов в Ливане погибли 20 человек, еще 450 получили ранения. Последние данные сообщил местный Минздрав. 18 сентября по всей стране сдетонировала взрывчатка, спрятанная в рациях, смартфонах, компьютерах и других устройствах, работавших на аккумуляторах и солнечных батареях. Это произошло спустя сутки после взрывов пейджеров. Движение "Хезболла" в произошедшем обвинили Израиль.

Тем временем минувшей ночью в восточных провинциях Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Как сообщили сейсмологи, эпицентр катаклизма залегал на глубине 12 километров. Несмотря на это, его силу в полной мере ощутили в городе Хэфэй. По фасаду одного из домов пошла глубокая трещина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика