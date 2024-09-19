Новости мира: 20 человек погибли в результате второй волны взрывов гаджетов в Ливане

В результате второй волны взрывов в Ливане погибли 20 человек, еще 450 получили ранения. Последние данные сообщил местный Минздрав. 18 сентября по всей стране сдетонировала взрывчатка, спрятанная в рациях, смартфонах, компьютерах и других устройствах, работавших на аккумуляторах и солнечных батареях. Это произошло спустя сутки после взрывов пейджеров. Движение "Хезболла" в произошедшем обвинили Израиль.

Тем временем минувшей ночью в восточных провинциях Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Как сообщили сейсмологи, эпицентр катаклизма залегал на глубине 12 километров. Несмотря на это, его силу в полной мере ощутили в городе Хэфэй. По фасаду одного из домов пошла глубокая трещина.

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