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Новости

02 августа, 12:45

Технологии

"Техно": новый цифровой сервис для студентов и преподавателей разработали в МГПУ

"Техно": новый цифровой сервис для студентов и преподавателей разработали в МГПУ

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В МГПУ разработали чат-боты, в которые загрузили несколько томов русских педагогов Константина Ушинского и Льва Выготского. Обратиться с вопросом к ним могут как студенты, так и преподаватели.

Кроме того, американский стартап Savor создал веганское сливочное масло, которое синтезируют из воздуха, получая молекулы жира из углекислого газа, водорода и кислорода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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