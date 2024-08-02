"Техно": новый цифровой сервис для студентов и преподавателей разработали в МГПУ

В МГПУ разработали чат-боты, в которые загрузили несколько томов русских педагогов Константина Ушинского и Льва Выготского. Обратиться с вопросом к ним могут как студенты, так и преподаватели.

Кроме того, американский стартап Savor создал веганское сливочное масло, которое синтезируют из воздуха, получая молекулы жира из углекислого газа, водорода и кислорода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

