Объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 32% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За период с января по июнь 2024 года столичные заказчики закупили у малых предпринимателей товары и услуги на общую сумму более 317 миллиардов рублей. Данный показатель на 32% превысил прошлогодний уровень того же периода, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"На сегодняшний день на Москву приходится около 13% всех закупок у малого бизнеса в России. За последние 20 лет их ежегодный объем вырос более чем в 100 раз и по итогам 2023 года превысил 400 миллиардов рублей. С января по июнь этого года московские заказчики подписали с малым бизнесом 143 тысячи контрактов", – отметила она.

При этом чаще всего в 2024 году Москва приобретала у малого бизнеса коммунальную технику. Так, на эти закупки за полгода столица потратила 57,8 миллиарда рублей. Также город покупал медицинские расходные материалы, на которые пришлось 36,6 миллиарда рублей.

Вместе с тем 34,9 миллиарда ушло на благоустройство общественных пространств. Так, поставка и монтаж малых архитектурных форм потребовали 27,7 миллиарда рублей. Кроме того, город оплачивал услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий. Объем этих трат вырос почти до 9 миллиардов рублей.

"Динамичному росту госзаказа у малого бизнеса способствовал ряд решений, принятых за последние годы. Так, например, с 2022 года все закупки объемом до 20 миллионов рублей московские заказчики проводят исключительно среди субъектов малого предпринимательства. Кроме того, в рамках непрерывного совершенствования контрактной системы столицы в 2023 году был сокращен срок оплаты по контрактам с 30 до семи дней, а также установлено минимальное обеспечение по контрактам", – добавил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он также уточнил, что развитие электронных сервисов, которые используются бизнесом, отвечает задачам национального проекта "Цифровая экономика".

Между тем инвесторы начали поставлять в Москву продукцию по восьми офсетным контрактам. Сергей Собянин уточнил, что к настоящему моменту власти города заключили с инвесторами уже 22 таких договоренности. При этом совокупный объем закупок по этим соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей.