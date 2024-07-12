Предприниматели Москвы получили бесплатный доступ к платформе для создания сайтов

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ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) предложило новую меру поддержки для столичных предпринимателей и предоставило возможность бесплатно пользоваться конструктором сайтов Craftum в течение года, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для работы с данным инструментом не требуются навыки программирования, предприниматели получают возможность создать до пяти сайтов, блог и получить бесплатный домен на 12 месяцев.

Кроме того, конструктор сайтов предлагает свыше 150 готовых шаблонов и 170 блоков для разработки интернет-страниц, а также SSL-сертификат, который удостоверяет подлинность онлайн-площадки и гарантирует круглосуточную техническую поддержку.

Предприниматели также имеют возможность провести SEO-оптимизацию для улучшения видимости сайта в поисковых системах, что может способствовать решению маркетинговых задач бизнеса и привлечению новых клиентов.

Новая мера поддержки доступна для компаний и ИП, которые зарегистрированы в столице и состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявку можно оставить до 31 августа на платформе мсп.рф. Услуга предоставляется один раз в течение 2024 года, на каждую компанию или ИП дается один доступ.

Ранее ГБУ МБМ разработало для столичных предпринимателей новую меру поддержки. Они смогут получить бесплатные консультации от специалистов по вопросам маркировки товаров.

Услуга доступна столичным микропредприятиям, состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которым необходимо маркировать товар. Бизнес должен быть зарегистрирован в Москве и не связан с производством подакцизных товаров. В месяц предприниматели могут бесплатно распечатать до 100 кодов маркировки.