"Доктор 24. Темы недели": слух

Почему у жителей больших городов слух портится раньше времени? По статистике, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со слухом. Большинство из них – жители больших городов. Что же вредит нашему слуху и безвозвратно его портит? Какие наушники нужно использовать, а от каких обязательно отказаться? Как правильно чистить уши, чтобы им не навредить? Из-за каких "не ушных" болезней может ухудшаться слух и что добавить в ежедневный рацион, чтобы слух был стопроцентный.

