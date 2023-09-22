В ГД хотят обязать фармкомпании печатать инструкции к лекарствам крупным шрифтом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, принятие которого обяжет фармкомпании печатать инструкции к лекарствам более крупным шрифтом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представители партии напомнили, что сейчас производителям рекомендуется использовать в инструкциях шрифт не менее восьмого кегля. Этот показатель предлагается увеличить по меньшей мере на четыре пункта.

Авторы инициативы считают, что с таким мелким текстом тяжело внимательно изучить инструкцию и содержащуюся в ней информацию о побочных эффектах. При этом, согласно исследованиям, побочные эффекты лекарств являются пятой по распространенности причиной смертности в мире.

"Когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение", – отмечают парламентарии.

В этом контексте они также обратили внимание на исследование НИУ ВШЭ, из которого следует, что сегодня больше 60% россиян занимаются самолечением. В ВОЗ тем временем считают, что смертность в мире можно было бы сократить более чем на треть, если бы люди перед лечением посещали врачей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему ОМС. Это позволить обеспечить бесплатными лекарствами некоторые категории населения.



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