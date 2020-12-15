"The City. Идем": катки Москвы

В Москве зимой открыто очень много катков. Например, можно пойти в Парк Горького. Зимой он превращается в огромный каток и занимает площадь, примерно как три футбольных поля, а история его начинается с 1931 года.

Также можно посетить ГУМ-каток на Красной площади, у многих даже есть традиция – отмечать там Новый год. Третий вариант – это ВДНХ. Данный каток – самый большой в Европе с искусственным льдом.

Подробнее – в сюжете проекта The City.