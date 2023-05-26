Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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26 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": водитель авто скрылся с места ДТП в Москве

"Рейд 112": водитель авто скрылся с места ДТП в Москве

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В 00:15 автомобиль "Опель" врезался в "БМВ". После столкновения водитель "Опеля" решил скрыться с места ДТП, но водитель "БМВ" догнал его и вызвал сотрудников ДПС. У водителя "Опеля" при себе не было никаких документов, и машина оказалась не его.

В 01:05 автомобиль такси "Фольксваген" врезался в "Мерседес". Двух пассажиров такси госпитализировали в больницу. Степень вины водителя такси установят сотрудники ГИБДД.

В 03:15 в полицию поступило сообщение о драке. По словам звонивших трое неизвестных граждан избивали одного мужчину. Полицейские застали только двух дерущихся мужчин. Пострадавшего гражданина врачи доставили в больницу. Драчуна полицейские отвезли в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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