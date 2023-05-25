Новости мира: мощный взрыв на нефтепроводе произошел в Мексике

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Мексике. Пострадали семь человек. На месте ЧП работают спасатели.

Разрушительный супертайфун Mawar бушует на американском острове Гуам в Тихом океане. Порывы ветра достигают 225 километров в час и не только сносят крыши домов, но и переворачивают автомобили. Остров почти полностью обесточен.

В испанской провинции Жирона сильный град прервал длительную весеннюю засуху. Из льдинок на улицах образовались целые сугробы. Чтобы расчистить дороги, властям пришлось задействовать спецтехнику.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США. Десантис решил начать кампанию с диалога в соцсетях с бизнесменом Илоном Маском, но Twitter не справился с количеством желающих подключиться и постоянно зависал. В штабе республиканца заявили, что это показатель известности их кандидата. Десантиса называют главным конкурентом экс-президента США Дональда Трампа на праймериз.

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