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Политика

Новости мира: мощный взрыв на нефтепроводе произошел в Мексике

Новости мира: мощный взрыв на нефтепроводе произошел в Мексике

Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на корабль "Иван Хурс"

Жители Белгородской области рассказали подробности нападения украинских диверсантов

Пожар на строительном рынке произошел в Одинцове

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Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Мексике. Пострадали семь человек. На месте ЧП работают спасатели.

Разрушительный супертайфун Mawar бушует на американском острове Гуам в Тихом океане. Порывы ветра достигают 225 километров в час и не только сносят крыши домов, но и переворачивают автомобили. Остров почти полностью обесточен.

В испанской провинции Жирона сильный град прервал длительную весеннюю засуху. Из льдинок на улицах образовались целые сугробы. Чтобы расчистить дороги, властям пришлось задействовать спецтехнику.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США. Десантис решил начать кампанию с диалога в соцсетях с бизнесменом Илоном Маском, но Twitter не справился с количеством желающих подключиться и постоянно зависал. В штабе республиканца заявили, что это показатель известности их кандидата. Десантиса называют главным конкурентом экс-президента США Дональда Трампа на праймериз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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