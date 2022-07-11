"Два стула": феминитивы

Феминитивы – это слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. Обычно ими стали обозначать профессии и социальную принадлежность: автор – авторка, блогер – блогерка, доктор – докторка.

Нужна ли такая симметрия? Или это издевательство над языком? Подробнее – в эфире программы "Два стула".