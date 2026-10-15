"Деньги 24": в сентябре продали 11,4 тыс квартир на вторичном рынке Москвы

В сентябре 2026 года в Москве продали 11,4 тысячи квартир на вторичном рынке. Это на 4,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом за девять месяцев продажи достигли 100,9 тысячи квартир, что на 3,1% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Также вырос интерес москвичей к квартирам в Подмосковье. За девять месяцев 2026 года доля покупателей из столицы среди тех, кто интересовался жильем в Московской области, увеличилась с 26% до 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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