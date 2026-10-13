"Деньги 24": деликатесы могут исключить из списка товаров с льготной ставкой НДС

Устрицы, омары, лобстеры, хамон и прошутто могут исключить из списка продуктов, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. Счетная палата предложила пересмотреть перечень, в который наряду с социально значимыми продуктами попали дорогие деликатесы.

Сейчас для них действует пониженная ставка налога вместо стандартных 22%. Почему такие товары оказались в льготном списке и как возможные изменения повлияют на стоимость продуктов и рацион москвичей?

Подробнее – в программе "Деньги 24".