13 октября, 16:30Экономика
"Деньги 24": деликатесы могут исключить из списка товаров с льготной ставкой НДС
Устрицы, омары, лобстеры, хамон и прошутто могут исключить из списка продуктов, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. Счетная палата предложила пересмотреть перечень, в который наряду с социально значимыми продуктами попали дорогие деликатесы.
Сейчас для них действует пониженная ставка налога вместо стандартных 22%. Почему такие товары оказались в льготном списке и как возможные изменения повлияют на стоимость продуктов и рацион москвичей?
Подробнее – в программе "Деньги 24".