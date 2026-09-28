"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС 22% на товары из иностранных интернет-магазинов

Минфин РФ предложил ввести НДС 22% на товары, купленные в иностранных интернет-магазинах.

За 7 месяцев объем российского рынка интернет-торговли составил 8,12 триллиона рублей, из них 96,6% пришлось на локальный рынок. Трансграничная торговля заняла 3,4%, ее объем составил 0,28 триллиона рублей.

Что изменится для покупателей и как на них отразится возможное введение НДС? Подробнее – в программе "Деньги 24".