"Деньги 24": СМИ сообщили о возможной передаче части бизнеса "Самолета" Сбербанку

Сбербанк может получить управление частью бизнеса девелоперской группы "Самолет". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Именно Сбербанк в основном финансировал стройки компании.

Проблемы у "Самолета" начались несколько лет назад. Компания обращалась за господдержкой на 50 миллиардов рублей, но Минфин отказал. В "Самолете" и Сбербанке информацию официально не подтверждали.

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