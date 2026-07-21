"Деньги 24": столичные торговые центры потеряли четверть посетителей за 7 лет

Столичные торговые центры за 7 лет потеряли четверть посетителей. Владельцы объектов меняют концепцию и делают акцент на досуге и развлечениях.

По оценкам экспертов, посетители реже приходят в торговые центры специально за покупками. Все чаще такие площадки используют для отдыха, встреч и посещения ресторанов, а покупки становятся дополнительной частью визита.

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