"Деньги 24": Набиуллина допустила продолжение снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас у регулятора больше уверенности в том, что на ближайших заседаниях можно будет продолжить снижение ключевой ставки.

13 февраля Совет директоров ЦБ снизил показатель до 15,5% годовых. Ранее большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на уровне 16%.

Инфляция в годовом выражении, по данным Росстата, составила 2,24% при цели ЦБ в 4%. Резкий рост произошел в основном из-за повышения НДС до 22%, но в Банке считают это разовым фактором.

