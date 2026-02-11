"Деньги 24": исследование показало, что 36% покупателей новостроек ожидают снижения цен

Около 36% потенциальных покупателей жилья в новостройках ожидают от застройщиков снижения цен. Такие данные приводит исследование "Без ипотеки" от агентства "Король Медиа" и единого ресурса застройщиков.

Тем временем Минфин превентивно закрыл еще один возможный путь для получения "Семейной ипотеки". Оформить ее после развода можно будет только при рождении еще одного ребенка. Подробнее – в программе "Деньги 24".