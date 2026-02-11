Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:30

Общество

"Деньги 24": исследование показало, что 36% покупателей новостроек ожидают снижения цен

Специалисты службы экстренного реагирования отметят профессиональный праздник 11 февраля

В Россию завезут капибар из Перу для размножения

В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

До наступления весны осталось 17 дней

"Новости дня": обильные снегопады могут отсрочить начало дачного сезона в Подмосковье

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 11 февраля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Опрос показал, что каждый второй зумер считает ипотеку кабалой

Около 36% потенциальных покупателей жилья в новостройках ожидают от застройщиков снижения цен. Такие данные приводит исследование "Без ипотеки" от агентства "Король Медиа" и единого ресурса застройщиков.

Тем временем Минфин превентивно закрыл еще один возможный путь для получения "Семейной ипотеки". Оформить ее после развода можно будет только при рождении еще одного ребенка. Подробнее – в программе "Деньги 24".

