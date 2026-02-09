Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:45

Экономика

"Деньги 24": магазины в России потребовали равных правил с маркетплейсами

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

На рынке столичной недвижимости появилась новая тенденция, связанная с гаражами

"Деньги 24": новостройки массового сегмента в Москве подорожали почти на 40%

Выставка с участием более 250 российских промышленных компаний стартовала в Эр-Рияде

"Деньги 24": почти 400 тыс жалоб направили россияне на банки в 2025 году

Россияне стали брать меньше кредитов

Рубль продемонстрировал устойчивость на рынке

"Деньги 24": пассажиропоток зарубежных авиакомпаний увеличился на 25% в России

"Деньги 24": ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 13 февраля

Производители и продавцы продуктов питания обратились в правительство России с просьбой пересмотреть правила продажи продовольствия через маркетплейсы. Они считают конкуренцию нечестной, поскольку на традиционные супермаркеты наложено больше ограничений. Авторы инициативы предлагают три ключевых изменения.

Во-первых, обязать маркетплейсы при продаже продовольствия выкупать товар, как это делают розничные сети, а не выступать только посредником. Во-вторых, запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе финансировать скидки. В-третьих, усилить контроль за оборотом контрафактной продукции на этих площадках.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

экономика

