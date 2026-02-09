"Деньги 24": магазины в России потребовали равных правил с маркетплейсами

Производители и продавцы продуктов питания обратились в правительство России с просьбой пересмотреть правила продажи продовольствия через маркетплейсы. Они считают конкуренцию нечестной, поскольку на традиционные супермаркеты наложено больше ограничений. Авторы инициативы предлагают три ключевых изменения.

Во-первых, обязать маркетплейсы при продаже продовольствия выкупать товар, как это делают розничные сети, а не выступать только посредником. Во-вторых, запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе финансировать скидки. В-третьих, усилить контроль за оборотом контрафактной продукции на этих площадках.

Подробнее – в программе "Деньги 24".