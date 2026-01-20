"Деньги 24": количество ПВЗ маркетплейсов в России выросло почти на 45% за год

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в России за год выросло почти на 45%. В Москве темпы прироста превысили 20%. На 1 января 2026 года в стране открыто 226 тысяч пунктов выдачи.

В 2025 году открылось 74,5 тысячи новых точек. По прогнозам, в текущем году сеть увеличится еще на 18 тысяч пунктов. Крупнейшие маркетплейсы активно расширяют присутствие: Wildberries нарастил сеть на 43%, а Ozon за год удвоил количество своих ПВЗ до 41 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.