Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:30

Экономика

"Деньги 24": количество ПВЗ маркетплейсов в России выросло почти на 45% за год

"Деньги 24": количество ПВЗ маркетплейсов в России выросло почти на 45% за год

"Деньги 24": россияне массово пожаловались на блокировку карт и счетов

Крупнейшие банки России стали активно снижать ставки по вкладам

В России предложили запретить производство и продажу билетов банка приколов

Центробанк России выпустит обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей

Штраф за нарушения при майнинге криптовалюты предложили ввести в России

"Деньги 24": Росстат обновил перечень товаров и услуг для расчета индекса цен

"Деньги 24": поток посетителей в столичных ТЦ снизился на 10% в первые недели января

"Деньги 24": выдача "Семейной ипотеки" в декабре выросла на 70%

"Деньги 24": стоимость вторичного жилья снизилась в центре Москвы

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в России за год выросло почти на 45%. В Москве темпы прироста превысили 20%. На 1 января 2026 года в стране открыто 226 тысяч пунктов выдачи.

В 2025 году открылось 74,5 тысячи новых точек. По прогнозам, в текущем году сеть увеличится еще на 18 тысяч пунктов. Крупнейшие маркетплейсы активно расширяют присутствие: Wildberries нарастил сеть на 43%, а Ozon за год удвоил количество своих ПВЗ до 41 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовКонстантин Цыганков

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика