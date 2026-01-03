Российские банки начали массово проверять большие заказы на макретплейсах

Крупный шопинг на маркетплейсах теперь находится под пристальным вниманием. Российские банки начали массово перепроверять большие заказы, временно блокируя операции.

Система безопасности помечает такие платежи как подозрительные ради защиты средств клиентов от мошенников. Для подтверждения покупки пользователю нужно поговорить с голосовым помощником или дождаться звонка из банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.