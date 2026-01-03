Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 08:30

Экономика

Российские банки начали массово проверять большие заказы на макретплейсах

Российские банки начали массово проверять большие заказы на макретплейсах

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Предложение квартир на первичном рынке Москвы сократилось на 23%

Зона "Технополис "Москва" выросла до полноценного производственного центра

С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы

Московские конфеты и шоколад поставляют в десятки стран мира

"Деньги 24": как заканчивается 2025 год для российских инвесторов

"Деньги 24": эксперт рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал о ценах на жилье в новостройках Москвы в 2026 году

Крупный шопинг на маркетплейсах теперь находится под пристальным вниманием. Российские банки начали массово перепроверять большие заказы, временно блокируя операции.

Система безопасности помечает такие платежи как подозрительные ради защиты средств клиентов от мошенников. Для подтверждения покупки пользователю нужно поговорить с голосовым помощником или дождаться звонка из банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор Бедуля

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика